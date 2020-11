Matrimonio a prima vista Italia 2020, Luca e Giorgia perché si sono lasciati. Lui: "Ha messo in mezzo mia mamma che è morta" (spoiler)

Anticipazioni di quello che vedremo nella puntata di martedì 1 dicembre su Real Time

Matrimonio a prima vista Italia 2020: Luca Cantiano e Giorgia Pantini si rivedono nella puntata speciale che andrà in onda martedì 1 dicembre su Real Time e già disponibile per gli abbonati della piattaforma Dplay Plus.

Nella precedente puntata (dal titolo "E poi" in onda il 24 novembre) i due non si sono voluti incontrare mentre in "Tutta la verità" ecco il confronto dei due davanti agli esperti della coppia che sembrava la più solida delle tre e invece è scoppiata.

"E' successa una cosa che è tanto grave ed è per questo che tremo quando parlo con Giorgia - dice Luca - lei ha messo in mezzo mia madre in una discussione, mia madre che è morta e anche se fosse viva non dovrebbe metterla in mezzo mai. Io ho detto mi tolgo la vede se continui. Così è successo"

Giorgia dice che non è vero e replica: "Ho semplicemente detto a margine di una discussione che durava da tanto tempo smettila di proiettare tua madre su Annalisa (la sua ex ndr)."

