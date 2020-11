Stasera in tv 24 novembre, su Iris in seconda serata il film Il grande Jake con John Wayne. La trama

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, 24 novembre, su Iris in seconda serata, dalle ore 23, è in programma il film dal titolo Il grande Jake. Pellicola western del 1971, produzione americana, la regia è di George Sherman. Nel cast troviamo John Wayne, Richard Boone, Maureen O'Hara. La trama. Un vecchio cow boy non ha alcuna intenzione di pagare un milione di dollari per il riscatto del nipote, che è stato rapito. Parte con i figli e una guida indiana per cercare di recuperarlo, missione che non si rivela ovviamente semplice. Il grande John Wayne ancora una volta si conferma il miglior attore per questo tipo di film.

