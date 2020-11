Amici 20, Kika si sfoga e va contro Rudy Zerbi: "Mi ha preso per il c**o. Io ho un problema di autostima"

24 novembre 2020 a

Kika 21 anni, cantante della squadra di Arisa durante il live di Amici 20 di sabato viene bacchettata con forza da Rudy Zerbi. "Sembrava che cantassi 44 gatti" le ha detto l'insegnante.

"Non lo accetto" si sfoga nel daytime del 24 novembre. "Mi ha preso per il c**o, non ho cantato con leggerezza o sorridendo. Lui non sa quanto ci ho messo in questa settimana. Io ho un problema grande con la mia autostima, mi sento nuda. Diventa dura così" racconta Kika a Esa. "Prendi la rabbia e tirala fuori perché sei una guerriera" è il consiglio dell'amico che gli è stato molto vicino

