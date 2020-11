Stasera in tv 24 novembre, su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show: anticipazioni e ospiti

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, 24 novembre, in seconda serata su Canale 5, a partire dalle ore 23.35 appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Quali sono gli ospiti di questa sera? Come sempre volti noti del mondo politico, economico, televisivo e non solo. Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; il regista e autore tv Pier Francesco Pingitore; l’attrice Valeria Marini; la contessa Barbara Ronchi Della Rocca; il biologo e farmacologo Angelo Vescovi; l'attrice e imitatrice Gabriella Germani; i conduttori Luca Bizzarri, Enrico Papi e Paola Barale; Carlotta Dell'Isola di Temptation Island. Poi Roby Facchinetti che parlerà della scomparsa dell'amico e collega dei Pooh, Stefano D'Orazio. Intervento telefonico di Gerry Scotti e video di Matteo Salvini, leader della Lega.

