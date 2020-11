Amici 20, tutti contro Arianna per colpa del telefono. La cantante in lacrime: "Ora mi odiano tutti"

24 novembre 2020 a

Tutti contro Arianna, cantante della squadra di Rudy Zerbi ad Amici 2o, il talent show di Canale5 La ragazza ha usato il telefono fuori dall'orario consentito dalla produzione. "Non hai rispetto nei nostri confronti, perché noi ci stiamo sacrificando" dice Esa. "Sbagli diversi atteggiamenti" aggiunge il cantante. "Per colpa tua ho fatto ritardo alla lezione, non mi piace essere preso per i fondelli" dice Leonardo.

Martina: "Questo discorso non è per noi, ma anche per il tuo bene. Te lo stiamo dicendo tutti, vuol dire che devi cambiare qualcosa, I primi giorni eri tu a dire di staccare il telefono agli altri per uno o due minuti di troppo" aggiunge Martina. Un tutti contro Arianna che la cantante vive male: "Sono dipendente dal telefono, voglio sentire il mio ragazzo e miei familiari, ma loro così hanno voluto sfogare i loro nervosismi. A me non cambia niente se esco da qua. Io posso anche aprire la porta e andarmene, non voglio passare per scorretta perché uso il telefono dieci minuti in più". Poi le lacrime e la presa di coscienza: "Ho sbagliato, ora mi odiano tutti"

