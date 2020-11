Amici 20, Rosa contro Alessandra Celentano: "Non mi faccio abbattere, mi sono rotta"

24 novembre 2020 a

Rosa, ballerina di 20 anni della squadra di Lorella Cuccarini, nel live di Amici 20 andato in onda sabato pomeriggio ha subito una pesantissima critica da parte dell'insegnante Alessandra Celentano. "Ti trovo più che mediocre. Non hai doti particolari, sei bellissima ma non basta. Non c'è il tempo per colmare le lacune" aveva detta alla ragazza.

Nel daytime di martedì 24 novembre Rosa si è sfogata: "Sono inc*****a nera. Non mi faccio abbattere, Mi sono rotta di sentirmi dire sei bella, ma sei una ballerina mediocre. Sto qui perché valgo. Io punto ad emozionare le persone, non sulla tecnica. Siamo solo alla seconda puntata, ma basta. So che serve una base classica, continuerò a studiare, ma dei suoi giudizi non me ne faccio niente".

