L'Eredità, Massimo Cannoletta ancora campione, poi sbaglia nella Ghigliottina da 47.500 euro

Il concorrente di Lecce vince per la quindicesima volta di fila

24 novembre 2020 a

a

a

Massimo Cannoletta si conferma un fuoriclasse a L'Eredità. Nella puntata in onda su Rai1 martedì 24 novembre il supercampione di Lecce mantiene il titolo, per la quindicesima volta consecutiva. pur non riuscendo a vincere il bottino di 47.500 euro al gioco finale della Ghigliottina.

Nel gioco finale le parole erano atto, Peter, corte, ottenere, inverno, Cannoletta prova a legarle con la parola titolo. Quella giusta però era clemenza. Sarà per la prossima volta, il campione salentino - che ormai non conosce rivali - ci riproverà mercoledì 25 novembre. Forte dell'essersi già portato a casa 130mila euro., davvero un gruzzoletto significativo.

