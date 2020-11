Stasera in tv 24 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film I segreti di Osage County con Meryl Streep e Julia Roberts. La trama

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, 24 novembre, su Rai Movie in seconda serata (inizio alle ore 23.10) il film I segreti di Osage County. Genere drammatico, realizzato nel 2013, produzione americana, vede alla regia John Wells. Del cast fanno parte Meryl Streep, Julia Roberts, Juliette Lewis, Julianne Nicholson, Ewan McGregor, Sam Shepard, Dermot Mulroney. La trama. Beverly e la moglie vivono in una casa di Osage County. Lui è un poeta con il problema dell'alcol, lei dipende dai farmaci, hanno tre figlie. La coppia sembra tranquilla fino a quando l'uomo viene ritrovato morto suicida. Dopo i funerali emerge una lunga serie di conflitti all'interno della famiglia.

