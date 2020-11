Stasera in tv 24 novembre, su Rai Movie il film The Post con Meryl Streep e Tom Hanks. La trama

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, 24 novembre, su Rai Movie alle ore 21.10 il film The Post. Pellicola del 2017, produzione americana, genere biografico thriller, regia di Steven Spielberg. Cast super con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts. La trama. Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, nel 1971 divulga una parte di documenti di un rapporto segreto sulla guerra del Vietnam. Il New York Times è il primo a pubblicare, ma non può continuare la divulgazione perché viene fermato da una ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post mette mano ai documenti e rilancia l'azione grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

