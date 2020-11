Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci esce dalla casa: "Voglio fare Natale con mio figlio"

24 novembre 2020 a

Colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip 5. Durante Pomeriggio5 - la trasmissione di Canale5 condotta da Barbara d'Urso - il collegamento con la diretta del reality show svela la decisione che Elisabetta Gregoraci sta maturando in questi minuti. In camera con l'amico Pierpaolo Petrelli, l'ex moglie di Flavio Briatore, dice di voler uscire dalla casa perché non riuscirebbe a trascorrere Natale e Capodanno lontana dal figlio.

Tutto nasce dalla decisione della produzione del GF che ha prolungato la fine del reality da dicembre all'8 febbraio. Molti questa scelta l'hanno presa male, tra cui la Gregoraci che seppur con rammarico comunicato la sua scelta a Petrelli. Vediamo se ora passerà dalle dichiarazioni ai fatti.

