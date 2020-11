Stasera in tv 24 novembre, su La7 diMartedì. Anticipazioni e ospiti di Giovanni Floris

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 24 novembre, su La7 torna il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris, diMartedì. Ancora una volta al centro della trasmissione ci sarà ovviamente l'emergenza Covid 19. Non solo alla luce dei dati in chiaro scuro del bollettino ufficiale emesso nella giornata di oggi (record di decessi della seconda ondata, ma lieve ottimismo per il rapporto tamponi/positivi), bensì per le numerose novità degli ultimi giorni sul fronte dei vaccini. Si parlerà ovviamente anche delle misure restrittive che riguarderanno le prossime feste di Natale. Non mancheranno i sondaggi di Nando Paglioncelli. Gli ospiti di questa sera di Giovanni Floris saranno (notizia in aggiornamento).

