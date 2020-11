Stasera in tv, 24 novembre, su Rai Premium il film L'amore è servito. La trama

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, 24 novembre, su Rai Premium va in onda il film "L'amore è servito" (ore 21,20). Pellicola tedesca del 2o11, regia di Marcus Ulbricht. Nel cast ci sono Muriel Baumeister, Bernhard Schir, Monique SchrÖder, Luise von Finckh, Clelia Sarto, Roman Knizka, Frank Riede, Edgar M. BÖhlke, Stephan Grossmann e Yuki Iwamoto.

Il ritorno del commissario Montalbano. La misteriosa scomparsa di Michela

La trama: Felix Hauser, uno dei migliori chef al mondo, conduce un popolare programma televisivo di cucina e gestisce un elegante ristorante, di cui presto e' prevista l'apertura di succursali a Tokyo e New York. Mentre sta precipitandosi da un appuntamento all'altro con la sua cabriolet, Felix non si accorge della ciclista Frieda, una contadina, e la travolge: nell'incidente la donna si rompe la caviglia e non puo' piu' proseguire con il suo lavoro. L'episodio getta Felix in pasto ai tabloid e la sua carriera e' seriamente compromessa quando il suo intraprendente manager gli propone un piano per sistemare le cose e lo invita ad aiutare Frieda nel mandare avanti la sua fattoria: un piano dagli esiti imprevedibili.

