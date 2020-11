Silvio Berlusconi cambia idea e non va a Porta a Porta. Le indiscrezioni sulla strategia del no a Bruno Vespa

24 novembre 2020 a

Silvio Berlusconi diserta Porta a Porta. Ad annunciarlo è Libero. Il leader di Forza Italia era l'annunciato ospite del programma di Rai1 condotto da Bruno Vespa, nel pomeriggio di oggi, 24 novembre, si sarebbe dovute tenere le registrazioni, poi il dietrofront. Fonti azzurre - rivela l'edizione online del quotidiano - parlano di una decisione, quella di Berlusconi, presa per garantire prudenza.

All'interno di Forza Italia infatti si sta ragionando sulle mosse da fare in vista della legge di Bilancio. Su quest'ultima il leader ha garantito il proprio sostegno al governo. Matteo Salvini e Giorgia Meloni, contrari a sostenere in tutto e per tutto l'Esecutivo, temono uno scambio di favori sempre secondo Libero: gli azzurri concedono il via libera allo scostamento dopo aver ottenuto l'ok al Senato sull'emendamento "salva-Mediaset". Lo stesso che modifica il decreto Covid e frena la scalata della francese Vivendi.

