Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con Saul: lo attacca. Il video

24 novembre 2020 a

Maria De Filippi show a Uomini e Donne, il programma del pomeriggio di Canale5. La conduttrice infatti ha perso la pazienza nei confronti di Saul mentre il corteggiatore si sta confrontando con Daniela e Riccardo.

Saul, pur ammettendo di essere interessato a Daniela, spiega di non poterle dare l’esclusiva perché come prevede il regolamento del programma, può uscire con cinque donne. Questa affermazione fa infuriare la conduttrice: "C'è qualcosa che non mi torna. Prima dici che il bacio con Riccardo non t’interessa. Poi dici che sei interessato solo a lei. Salta fuori che hai dato il numero a due persone, ma queste due persone non ti hanno mai richiamato" affonda. Quindi sbotta: "Come mai non fai un passo indietro dopo il bacio tra Daniela e Riccardo?” chiede. “Non mi ha fatto nessun torto. E’ giusto che faccia così perché siamo in una trasmissione dove dobbiamo conoscere persone”, risponde Saul che così fa infuriare ancora di più la conduttrice. “Ma dove c’è scritto? Tu hai firmato un regolamento dove c’è scritto che devi conoscere dieci donne? Questo regolamento non l’ho mai fatto nella mia vita. Non mi risulta che ci sia un regolamento dove c’è scritto che Saul debba conoscere dieci donne”, replica duramente la conduttrice.

