This Is Us, al via la quinta stagione: stasera 24 novembre su Fox. Orario, anticipazioni e trama

Torna This Is Us. La quinta stagione della serie dramedy che ha commosso e divertito milioni di telespettatori va in onda su Fox (canale 112 del bouquet Sky) ogni martedì. Oggi - 24 novembre 2020 - sarà in visione alle ore 22,40 dopo l'esordio di Grey's Anatomy 17, mentre dal successivo martedì, 1 dicembre, alle 21,50.

Come nelle precedenti stagioni, anche la quinta continuerà a raccontare le vicende della famiglia Pearsons attraverso flashback. Nel flash-forward conclusivo della quarta stagione, Randall (Sterling K. Brown) e Kevin (Justin Hartley) sono al capezzale di Rebecca (Mandy Moore) insieme allo zio Nicky e si apprende che Kevin ha due figli gemelli avuti da Madison. Sempre nel futuro, Jack Damon e sua moglie Lucy danno alla luce la loro primogenita, Hope, e si scopre l’identità della figlia adottiva di Kate (Chrissy Metz) e Toby (Chris Sullivan): è Hailey, che raggiunge i due neo genitori per conoscere la nipote. L’attore Sterling K. Brown ha rivelato che gli episodi della nuova stagione includeranno "uno scavo del passato di Randall, connesso di nuovo alla famiglia", e la co-protagonista Chrissy Metz ha anticipato che "gli spettatori scopriranno perché Kate ha iniziato a usare il cibo come meccanismo di coping".

