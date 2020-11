Stasera in tv 24 novembre, su Rai 5 il film Coriolanus. La trama

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, 24 novembre, su Rai 5 dalle ore 21.15 è in programma il film dal titolo Coriolanus. Pellicola storica e drammatica, produzione inglese del 2010, regia di Ralph Fiennes. Nel cast, oltre allo stesso Fiennes, figurano: Gerard Butler, Brian Cox, James Nesbitt, Vanessa Redgrave, Jessica Chastain, Ashraf Barhom, Lubna Azabal, Dragan Micanovic. La trama. Rivolta della plebe dell'antica Roma a causa della carestia e dell'aumento del prezzo del grano. Coriolano, eroe di guerra, non si piega alle richieste popolari ed innesca tumulti sanguinosi. Viene bandito da Roma e finisce per allearsi con Tullio Aufidio, comandante dell'esercito dei Volsci, pronto ad assaltare la sua patria.

