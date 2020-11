Uomini e Donne, Sophie accetta un nuovo corteggiatore: chi è

24 novembre 2020 a

a

a

Un nuovo corteggiatore per la tronista Sophie Codegoni di Uomini e Donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi. In studio arriva Giorgio (23 anni).

"Della sua intervista mi è piaciuta molto come ha raccontato la sua situazione personale, lo ha fatto senza cercare di fare pena ma in maniera sincera. Si è raccontato per come è nella vita" racconta Giorgio che gioca a pallacanestro, studia scienze della comunicazione ed è responsabile in un'azienda. Sophie lo ascolta rapito e dice che può restare. Giorgio si candida a far breccia nel cuore della bella tronista milanese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.