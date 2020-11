Uomini e Donne, arriva Marianna: Armando e Gianluca in competizione

24 novembre 2020 a

Torna la rivalità tra Armando e Gianluca a Uomini e Donne, lo storico programma del pomeriggio di Canale5 condotto da Maria De Filippi. In studio infatti arriva una nuova corteggiatrice, la bella Marianna.

Si siede proprio mentre Armando è al centro della scena: l'accoglienza del ragazzo campano è entusiasta. "Per me resta, non c'è neanche bisogno che parla" dice con il sorriso Armando. Ma Marianna annuncia: "Sono qui anche per Gianluca". E sui social impazza la polemica: gli appassionati della trasmissione dicono che è una strategia per mettere i due contro e trovarsi al centro delle puntate e di... telecamera.

