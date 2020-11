Stasera in tv 24 novembre, su Italia 1 Le Iene. Le anticipazioni sulla puntata presentata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, 24 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.10 tornano protagoniste Le Iene. Come ogni martedì, puntata particolarmente ricca e presentata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La produzione ha anticipato alcuni dei servizi che verranno mandati in onda. Tra questi ci sarà lo scherzo organizzato ai danni di Adriana Volpe che ruota attorno al finto smarrimento del suo cane e a una corsa disperata per cercare di salvarlo.

Ma grande attenzione soprattutto su quello che viene presentato come un servizio scoop: una nuova clamorosa testimonianza legata alla strage di Erba per la quale Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati condannati. Da sempre Le Iene considerano quella sentenza un possibile errore giudiziario.

