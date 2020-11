Il Segreto, anticipazioni della puntata di oggi 24 novembre su Canale 5. Donna Francisca alla ricerca di Raimundo

24 novembre 2020 a

a

a

Oggi in tv, martedì 24 novembre, su Canale 5 a partire dalle ore 16.20, va in onda l'ennesima puntata della soap dal titolo Il Segreto. E' un momento molto particolare della storia visto che sembra non esserci più traccia di Raimundo. Donna Francisca chiama il capitano Huertas. Gli comunica che vuole unirsi alle operazioni di ricerca, prendendo il comando e decidendo come muoversi. La Signora vuole fare ogni tentativo per cercare di rintracciare il suo Raiumundo. La situazione sembra essere ogni giorno più difficile e non c'è tempo da perdere per cercare di arrivare alla soluzione di quello che pare davvero un giallo.

