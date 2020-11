Una Vita oggi 24 novembre su Canale 5, le anticipazioni: i riti di Lolita che non piacciono a Ramon

24 novembre 2020 a

a

a

Oggi in tv, come al solito, alle ore 14.10 appuntamento con Una Vita su Canale 5. Cosa accade nella puntata odierna della soap spagnola? Il rito di purificazione viene celebrato dai Palacios nella casa, secondo le usanze di Cabrahigo. Ramon ha già dovuto affrontare la complicata e superstiziosa cultura propria del paese di Lolita e non è disposto ad assecondare i rituali. Ma è Carmen a chiedergli di collaborare perché è convinta che Lolita apprezzi l'impegno di tutta la famiglia. Purtroppo nemmeno i riti saranno sufficienti a farle ritrovare la serenità. Per Carmen non è affatto un momento facile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.