Trova l'amore, riuscirà Marco a scegliere l'anima gemella? Il sesso sembra non avere importanza

24 novembre 2020 a

a

a

Marco riuscirà a trovare la sua anima gemella? E' pronto per il sogno della sua vita? E' uno dei concorrenti di Trova l'amore, in programma questa sera in tv, 24 novembre, su Real Time (inizio alle ore 22.40). Nel programma condotto da Rossella Brescia, come al solito valuterà tre corteggiatrici a distanza. Marco ha 23 anni ed è originario di Cagliari. Cerca una persona che si distingua dalla massa e per sua stessa ammissione non importa se sia uomo o donna. Ma deve amare la cultura e non prendersi sul serio. Certo non è facile individuarla a distanza tra tre corteggiatrici, ma mai dire mai. Clicca qui per conoscere meglio Marco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.