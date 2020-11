Stasera in tv, 24 novembre, su Rete4 c'è Fuori dal Coro: ospiti Giorgia Meloni e Massimo Galli

24 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 24 novembre 2020, su Rete4 torna l'appuntamento con "Fuori dal Coro" (ore 21,20). Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sarà ospite di Mario Giordano, per commentare la situazione politica, economica e sociale dell’Italia, impegnata nella lotta al Covi e su quali saranno le misure adottate in vista delle festività natalizie.

Il ritorno del commissario Montalbano. La misteriosa scomparsa di Michela

Con il professor Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si cercherà di analizzare l’emergenza sanitaria in corso. Tra gli ospiti anche il giornalista Gianluigi Paragone, il professor Paolo Spada (chirurgo vascolare dell’Humanitas di Milano), Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, Veronica Gentili e Francesco Facchinetti.

