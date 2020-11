Grande Fratello Vip 5, Fulvio Abbate vuole querelare Francesco Oppini

24 novembre 2020 a

a

a

Colpi di scena uno dietro l'altro dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. Lo scrittore Fulvio Abbate - tra i i primi ad essere eliminato nel corso di questa edizione - sta pensando di querelare un concorrente che si trova all’interno della casa.

Grande Fratello Vip 5, il programma va avanti fino a metà febbraio. Concorrenti scioccati: "Non può essere vero" | Video

Si tratta di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, che avrebbe avuto delle espressioni poco corrette nei suoi confronti. La frase in questione non è stata ancora rintracciata dal diretto interessato, che è stato allertato dal pubblico e dai follower. Abbate a tal proposito ha invitato i follower ad inviargli in video dove sarebbe stato accusato di avere degli atteggiamenti “da maniaco”. Vediamo quale piega prenderà questa situazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.