Stasera in tv 24 novembre, su Real Time c'è Trova l'amore: single a caccia dell'anima gemella con Rossella Brescia

24 novembre 2020

Stasera in tv, martedì 24 novembre, su Real Time in seconda serata, dalle 22.40, torna Trova l'amore, il programma condotto da Rossella Brescia, che oltre ad essere presentatrice è anche ballerina, attrice e speaker radiofonica di Rds 100%. All'inizio di ogni puntata vengono presentati un ragazzo ed una ragazza che sognano di trovare l'amore. Dalle proprie abitazioni si collegano tre corteggiatori a cui i single possono fare domande o sottoporli a delle prove, prima di arrivare alla scelta finale del preferito. I single di questa sera riusciranno a trovare la possibile anima gemella? Il programma è l'adattamento del format americano di successo Tlc, prodotto in Italia da 3zero2 per Discovery Italia.

