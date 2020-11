Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini e Stefania Orlando litigano con Tommaso Zorzi

24 novembre 2020 a

a

a

La decisione di allungare il Grande Fratello Vip 5 - sino all'8 febbraio - da parte di Canale5 ha provocato nervosismo dentro la casa. Come prevedibile molti dei concorrenti del reality sono andati nel panico causando litigi nella notte tra il 24 e il 25 novembre 2020.

Grande Fratello Vip 5, il programma va avanti fino a metà febbraio. Concorrenti scioccati: "Non può essere vero" | Video

Una ha riguardato Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Se infatti il primo ha deciso di rimanere nella Casa, il secondo vuole andare via perché inizia ad avere ansie e a non viversela bene. Questa cosa è stata vista come un vero e proprio tradimento da Zorzi, visto che secondo lui la vera amicizia sarebbe rimanere l’uno per l’altro. Tra i due si è inserita Stefania Orlando che ha preso con forza le parti di Francesco. così Tommaso - furioso - ha lasciato la stanza.

