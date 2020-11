Porta a Porta, Silvio Berlusconi ospite di Bruno Vespa: oggi martedì 24 novembre su Rai1

24 novembre 2020 a

Torna l'appuntamento in seconda serata - su Rai1 dalle ore 23,35 in poi - con "Porta a Porta". Il talk di dibattito e approfondimento sui temi di attualità e cronaca condotto dal giornalista Bruno Vespa, nella puntata di martedì 24 novembre 2020, avrà come ospite Silvio Berlusconi.

Il presidente di Forza Italia - reduce nelle scorse settimane dalla positività al Covid - sarà intervistato sui temi politici delle ultime ore: il nuovo Dpcm, la crisi economica, le misure in atto per contrastare la pandemia e supportare il Paese in questi mesi difficili.

