Anticipazioni Beautiful di martedì 24 novembre: Ridge ha tradito Brooke?

24 novembre 2020 a

a

a

Continua la tensione tra Ridge e Brooke anche nella puntata di oggi - martedì 24 novembre 2020 - di Beautiful. Le anticipazioni della storica soap opera americana in onda ogni giorno su Canale5 (dalle ore 13,40) raccontano però di una possibile tregua all'interno della coppia. Pur mantenendo punti di vista diversi su Thomas, pur di tenere in piedi il loro matrimonio Brooke ammorbidisce le sue posizioni considerando che Ridge sta ammettendo le colpe di suo figlio nei confronti di Hope. Intanto Shauna racconta alla figlia che ha passato la notte con Ridge e per un momento Flo pensa che i due abbiano fatto l’amore. Quando la madre nega che questo sia accaduto, la ragazza ha un sospiro di sollievo ma al tempo stesso è preoccupata perché ha capito perfettamente che Shauna si sta prendendo una cotta per il marito di Brooke. In effetti la Fulton senior inizia a fantasticare su come sarebbe bello essere al posto della Logan accanto a Ridge. Il barman del Bikini però è seriamente convinto che Ridge abbia tradito sua moglie ma non sa se parlarne o meno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.