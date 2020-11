Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci su Briatore e Giulia Salemi: “Chiacchierava più con Flavio che con me”

24 novembre 2020 a

Scintille nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Al momento della nomination palese l'influencer è andata contro Gregoraci accompagnando la votazione con un "niente di personale".

Tra le due c'è tensione e Alfonso Signorini ne approfitta per svelare un retroscena che si presta a più di una interpretazione. "A me risulta che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello tra te e Giulia ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa", ha detto il conduttore a Elisabetta che ha risposto mantenendosi vaga, leggermente imbarazzata: "Non sono mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me". Ma la Salemi ha reagito male: "Voi non stavate già insieme. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto".

