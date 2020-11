Stasera in tv 24 novembre, su Rai 1 torna il commissario Montalbano con Amore. La trama

24 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 24 novembre, torna su Rai 1 il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti. Inizio alle ore 21.25 per l'episodio Amore, tratto dalle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano, e che vede tra gli interpreti Sonia Bergamasco. La trama. Michela è molto bella ma ha un drammatico passato alle spalle. E' stata respinta dalla famiglia, ha incontrato uomini che l'hanno umiliata e sfruttata, fino a farla diventare una prostituta. Me nel tempo è riuscita a rifarsi una vita ed ha trovato l'amore. Proprio nel suo momento più felice, misteriosamente scompare. Montalbano non crede a chi sostiene che sia fuggita con un altro e capisce che alla donna deve essere accaduto qualcosa di grave. Ad aiutarlo sono due anziani attori di teatro e naturalmente non mancano i colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.