Matrimonio a prima vista 2020, quattro fedi riconsegnate. Andrea e Sitara insieme ma per poco. “E poi” stasera in tv 24 novembre: spoiler

24 novembre 2020 a

Matrimonio a prima vista Italia 2020, stasera in tv martedì 24 novembre 2020 va in onda su Real Time la puntata speciale del docureality, dal titolo “E poi”. Quello che segue è uno spoiler: l'episodio è disponibile su Dplay plus per gli abbonanti.

Vedremo consegnare quattro fedi davanti ai tre esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.

Un esperimento sociale che si conclude senza alcuna relazione e ricco di colpi di scena tanto che la produzione ha programmato un’altra puntata speciale. Questa si intitolerà “Tutta la verità”. Ecco casa vedremo comunque stasera.

Protagoniste le due coppie che nella “scelta finale” in onda la scorsa settimana, hanno deciso di continuare. Due coppie subito scoppiate al termine del docureality: Andrea e Nicole e Luca e Giorgia.

Matrimonio a prima vista Italia 2020

L'episodio inizia con Nicole che rivela la fine della storia col ristoratore di Pesaro il quale entra in studio davanti agli esperti e rivela la relazione con Sitara (ex moglie di Gianluca, la terza coppia del programma) e che daranno vita a un confronto a tre. Dopo il colpo di scena ecco Luca Cantiano che dice che è finita (“per la gelosia di lei”) la storia con Giorgia Pantini.

I due non si vogliono nemmeno incrociare e poi l’ex moglie spiega che tutto è finito perché di fatto lui non aveva bisogno di questa relazione. Quella che sembrava la coppia più solida si è sbriciolata subito e ci saranno le testimonianze della madre di Giorgia e della ex di Luca con la quale è rimasto amico. Le attenzioni di Luca hanno creato problemi di coppia con la moglie.

Matrimonio a prima vista 2020, non è finito qui perché è scoppiata anche la nuova coppia nata dopo l'esperimento sociale, quella fra Andrea e Sitara e ci sarà bisogno di un’altra puntata speciale, “Tutta la verità”, per spiegare perché si sono lasciati.



