Vite in fuga, anticipazioni sugli episodi di domenica 29 novembre in tv su Rai 1

Dopo il successo dell'altra sera, 22 novembre, e di ieri, lunedì 23, domenica prossima, 29 novembre, su Rai 1 torna Vite in fuga. La fiction sta appassionando i telespettatori che seguono la serie e i colpi di scena continuano ad accavallarsi. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Quale è la trama? Il primo episodio in onda si intitolerà Maggio. Claudio continua ad impegnarsi per cercare di dimostrare di avere un alibi nella notte dell'omicidio di Riccardo. Silvia non riesce più a vivere con il timore che suo marito sia un assassino. E tra l'altro incontra Elio, uomo di cui sente di potersi fidare. L'episodio successivo si intitola Udo. Serravalle è convinta di essere arrivata a una svolta dell'indagine, visto che ha scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriere del pub dove lavora Silvia. E proprio Silvia chiede aiuto a Casiraghi che anche in questo caso sarà determinante per aiutare i Caruana.

