Grande Fratello Vip 5, il programma va avanti fino a metà febbraio. Concorrenti scioccati: "Non può essere vero" | Video

24 novembre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip 5 continuerà fino a metà febbraio. Il conduttore Alfonso Signorini si è fatto forza e pur temendo la reazione dei concorrenti ha comunicato la decisione nel finale della puntata di lunedì 23 novembre.

I vip rimasti in gara sono stati portati tutti insieme in una stanza, è stato mandato in onda un filmato in cui hanno rivissuto i momenti più importanti nella casa, poi - una volta passata l'emozione e tornati nel salone - è stata aperta la famigerata busta rossa che ha sancito la decisione. Nel frattempo è stato mandato in onda un altro filmato, con i vip che hanno ricevuto messaggi d'affetto per il prolungamento della permanenza in casa dai parenti più stretti. Dal figlio di Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco (ora a Dubai con Flavio Briatore), a quello della bimba di Dayane, Sofia, dalla madre di Francesco Oppini, Alba Parietti, fino a Mario Balotelli, fratello di Enock Barwuah.

La reazione dei concorrenti è stata incredibile: tutti hanno pensato fosse uno scherzo e nessuno si è mostrato felice, anzi. Ora vedremo nelle prossime ore le mosse dei vip in gara.

Da ora in avanti la trasmissione andrà tuttavia in onda una volta a settimana, al lunedì in prima serata come sempre su Canale5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.