Grande Fratello Vip 5, alta tensione tra Elisabetta Gregoraci e Dayane. Giulia Salemi fa da paciere, ma in casa cala il gelo | Video

23 novembre 2020

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello continuano a far discutere nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata di lunedì 23 novembre su Canale5 è stata mandata in onda una clip in cui la brasiliana si è scusata per la frase della settimana scorsa ("Cosa ha fatto nella vita Elisabetta, solo sposare un miliardario".

Ma la showgirl ex lady Briatore è rimasta ancora molto rigida, accettando sì le scuse della Mello ma non lasciandosi più andare come prima. Al rientro in studio Dayane è tornata sull'argomento: "Ero arrabbiata e mi sono lasciata andare a un'offesa personale - ha sottolineato - non dovevo e mi dispiace. Io in realtà credo che Elisabetta sia una donna straordinaria".

A questo punto Giulia Salemi prova a gettare acqua sul fuoco definitivamente tra le due e afferma: "Andiamo avanti, pace fatta, pietra sopra il passato". Ma in cambio trova solo il gelo nella casa. Evidentemente per la Gregoraci deve ancora trascorrere un po' di tempo.

