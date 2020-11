L'Eredità, dal campione Massimo Cannoletta un tweet speciale per Flavio Insinna. Ma nella Ghigliottina non porta "giudizio"

23 novembre 2020 a

Massimo Cannoletta continua la sua cavalcata a L'Eredità. Nella puntata in onda su Rai1 lunedì 23 novembre il supercampione di Lecce ha mantenuto il titolo per la quattordicesima volta di fila. Ma non è riuscito a vincere il bottino al gioco finale della Ghigliottina. Tuttavia lui non se ne fa un particolare problema, visto che si è già portato a casa 130.000 euro. E così c'è tempo pure per un tweet dedicato a Flavio Insinna, chiamato in causa come motivo principale della sua lontananza dai social. "Sono un po' assente perché un signore molto loquace e di una rara nobiltà d'animo mi tiene impegnato tartassandomi di domande", ha scritto.

Il tweet prosegue: "Ma in attesa che dopo questi giorni grigi appaia finalmente l'arcobaleno, vi regalo quelli creati con i fili da Gabriel Dawe"; ha aggiunto, accompagnando il tutto con le immagini. Tornando alla Ghigliottina di lunedì 23 novembre, il divulgatore di Lecce non ha trovato la parola giusta tra Errore, Mettere, Ora, Difesa e Grado, indicando Calcolo. Il premio sarebbe stato da 42.500 ma la parola esatta era Giudizio. Massimo Cannoletta, ovviamente ci riproverà martedì 24 novembre, per la quindicesima volta consecutiva.

