Matrimonio a prima vista Italia 2020, Andrea e Sitara si lasciano: storia d'amore finita. Nuovo colpo di scena nel docureality di Real Time

E' prevista una nuova puntata dopo quella di martedì 24 novembre

23 novembre 2020 a

a

a

Matrimonio a prima vista Italia 2020, i colpi di scena non finiscono mai nel docureality di Real Time. Andrea e Sitara si sono lasciati. Il loro flirt era cominciato una volta concluso l'esperimento sociale col ristoratore pesarese che però aveva dichiarato di continuare la relazione con la moglie Nicole.

Nella puntata speciale di domani, martedì 24 novembre, in onda in prima serata che si intitola "E poi", si vedrà Andrea che divorzia da Nicole, restituisce la fede come la moglie milanese e dice di avere una relazione con Sitara che entra in studio per un confronto a tre.

Matrimonio a prima vista 2020, bufera social su Sitara alla vigilia della rivelazione tv del flirt con Andrea. Attacchi nel post del fanpage

Piccolo particolare: la storia è già finita, notizia anticipata dal sito fanpage.it , tanto che ci sarà un'altra puntata speciale sul canale Real Time (31 del digitale terrestre) dal titolo Tutta la verità, nella quale Sitara (era sposata con Gianluca) e Andrea raccontano fine della loro storia d'amore. Lo speciale sarà disponibile su Dplay Plus per gli abbonati, già nella serata di domani martedì 24 novembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.