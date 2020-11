Stasera in tv 23 novembre, su Iris il film L'isola dell'ingiustizia Alcatraz. La trama

23 novembre 2020 a

Stasera in tv, 23 novembre, su Iris a partire dalle ore 21.15, è in programma il film dal titolo L'isola dell'ingiustizia Alcatraz. Pellicola drammatica del 1994, realizzata negli Stati Uniti per la regia di Marc Rocco. Del cast fanno parte Kevin Bacon, Christian Slater e Gary Oldman, Kyra Sedgwick, Embeth Davidtz, William H. Macy e Stephen Tobolowsky. E' il 1938 e Henry Young è rinchiuso nel carcere di Alcatraz per aver rubato cinque dollari. Subisce un trattamento pesante: cella buia e un solo pasto al giorno. Una situazione che va avanti per anni. Quando rivede la luce, la rabbia lo porta ad uccidere il suo carceriere. Prigione a vita. Ma un giovane avvocato prova a dargli una mano.

