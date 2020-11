Stasera in tv 23 novembre, sul Nove c'è la commedia Aspirante vedovo: cast, trama e trailer | Video

23 novembre 2020 a

a

a

Commedia italiana in prima serata sul Nove lunedì 23 novembre. Dalle 21,30 infatti andrà in onda Aspirante vedovo, per la regia di Massimo Venier, con protagonisti Fabio De Luigi e una strepitosa Luciana Littizzetto, rifacimento del film con Alberto Sordi e Franca Valeri.

La trama è incentrata su Alberto Nardi, giovane, dinamico e tronfio come un galletto. Peccato che nella vita, al contrario di quanto vuol far credere, abbia collezionato una bella serie di fallimenti. L'unico grande, vero, colpo della sua vita è stato sposare Luciana Almiraghi, una delle donne più ricche e potenti del Paese. La donna è stanca dell'inconcludenza di Alberto e, dopo l'ennesima cialtroneria, decide di mollarlo. Un gran guaio per Alberto e soprattutto per le sue tasche. Ma la fortuna lo aiuta: la moglie rimane vittima di un incidente aereo. L'impero di Luciana adesso è tutto suo. Ma neanche il tempo di toccare il cielo con un dito, che il castello di felicità del nostro eroe crolla miseramente. Luciana non è mai salita su quell'aereo e dopo ben 24 ore torna al suo posto più attiva che mai. Per Alberto è la fine. O meglio, è la fine di un sogno, essere vedovo, talmente bello che non realizzarlo è impossibile. Nel cast anche Ninni Bruschetta, Roberto Citran, Bebo Storti, Alessandro Besentini e Francesco Brandi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.