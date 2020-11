Stasera in tv 23 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film western Il sentiero della violenza. La trama

23 novembre 2020 a

Stasera in tv, 23 novembre, su Rai Movie, in seconda serata è in programma un film che può essere considerato un grande classico del cinema western. Dalle ore 23.15 sul piccolo schermo va in onda Il sentiero della violenza. La pellicola è del 1958, produzione negli Stati Uniti. La regia è firmata da Phil Karlson, mentre gli interpreti principali sono Van Heflin, Tab Hunter, Kathryn Grant. La trama. Il proprietario di un ranch è abituato a coprire le malefatte di suo figlio che non è certo un tipo tra i più tranquilli. Arriva ad un punto che non riesce più a proteggerlo.

