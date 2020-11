Matrimonio a prima vista 2020, bufera social su Sitara alla vigilia della rivelazione tv del flirt con Andrea. Attacchi nel post del fanpage

Martedì 24 novembre la puntata speciale "E poi" su Real Time e Instagram si scalda

23 novembre 2020 a

a

a

L'esperimento sociale del Real Time, Matrimonio a prima vista Italia 2020, martedì 24 novembre si concluderà - in prima serata - con la puntata speciale dal titolo "E poi...". Questa mostrerà che cosa è successo una volta concluso il docureality alle tre coppie che si sono sposate "al buio", senza conoscersi. Nella scelta finale, avevano detto sì Andrea e Nicole e Luca e Giorgia, mentre Sitara e Gianluca non avevano continuato la relazione. Sappiamo già come è finita perché il programma è disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Dplay plus e cioè che le due coppie sono scoppiate e che Andrea ha una relazione proprio con Sitara.

Proprio Sitara è al centro di una bufera social in queste ore con un post Instagran del suo fanpage che risponde alle critiche e ai giudizi che stanno piovendo sulla ragazza romana per il flirt col ristoratore pesarese che si vedrà in tv domani.

Un messaggio diretto a chi l'attacca: "I Siuox avevano un proverbio parecchio interessante che dice: “Prima di giudicare una persona cammina per tre lune nelle sue scarpe" Ci vediamo domani alle 21.20 su Real Time".

Matrimonio a prima vista Italia 2020, i fan di Luca che divorzia da Giorgia: "Delusione, ci credevamo"

Il post di oggi ha scatenato nuove polemiche "Aggressiva cara Sitara è dire poco!!!! Con un carattere come il tuo, potresti state bene solo con te stessa!", si legge in un post, "Un po' pesante però..." dice un altro; "Buuuuuuuu" e ancora commenti critici con poche persone a sostenere Sitara che domani svelerà in tv la sua relazione con Andrea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.