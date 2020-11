Stasera in tv 23 novembre, su Rai Premium la replica di Tale e Quale Show

23 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 23 novembre, su Rai Premium alle ore 21.20 viene riproposta l'ultima puntata di Tale e Quale Show. Il programma si è concluso venerdì 20 novembre e come al solito oggi va in onda la replica. E' stata la puntata che ha segnato il ritorno in studio di Carlo Conti, che ha superato il Covid 19, ma soprattutto quella che ha incoronato la vincitrice del Torneo dei campioni 2020. Una puntata molto particolare. Sul palcoscenico sono state numerose le esibizioni che hanno incassato i complimenti della giuria. Al momento del voto i giudici non sono stati sulla stessa linea, ma alla fine il verdetto è apparso a tutti il più giusto.

