Stasera in tv 23 novembre, su Tv8 il finale della quarta stagione di Gomorra: la trama degli episodi

Appuntamento da non perdere su Tv8 nella prima serata di lunedì 23 novembre. Si conclude infatti la serie di Gomorra, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi. Lunedì 23 andranno gli ultimi due episodi della quarta stagione inedita in chiaro. L’appuntamento è per le 21,30.

"Gomorra", quinta e ultima stagione. Siparietto social tra Esposito e D'Amore: "Dopo aprimm 'na pizzeria" | VIDEO

Questa la trama dei due episodi. La guerra sotterranea tra Patrizia (Cristiana Dell’Anna) e i Levante obbliga ora Mickey (Luciano Giugliano) a dover scegliere se schierarsi con la sua famiglia o con la donna che ama, sua moglie Patrizia. Nel frattempo Genny (Salvatore Esposito), che aveva lasciato Secondigliano a Patrizia per pacificare Napoli, comincia a non essere più certo di aver fatto la scelta giusta e decide di tornare in azione in prima persona per riprendersi tutto quello che è suo. Anche il clan di Forcella con Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli) e i Capaccio con il solo ‘O Diplomato rimasto al comando giocheranno un ruolo chiave nel momento in cui tutti i personaggi dovranno mostrare le proprie ambizioni: chi regnerà sulle rovine fumanti di una Napoli insanguinata dalla guerra tra i clan? Stasera il finale della quarta stagione. Ma gli appassionati aspettano già la quinta e l'ultima.

