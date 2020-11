Stasera in tv martedì 24 novembre, su Rai 2 torna Il Collegio 5. Le anticipazioni

24 novembre 2020 a

Il Collegio 5 continua a regalare emozioni e colpi di scena. La quinta puntata del docu-reality andrà in onda questa sera, martedì 24 novembre su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. A rischio, questa volta, c’è la permanenza nel collegio di Giulia Scarano, la simpatica quanto incontrollabile studentessa pugliese sul cui futuro il preside ha deciso di aprire una profonda riflessione. Sarà, invece, temporaneamente sostituito il professor Raina che dovrà assentarsi per un impegno professionale all’estero. Prenderà il suo posto la professoressa Barbiero. La classe si sta preparando con entusiasmo alla gita ma quattro collegiali, a causa della cattiva condotta, non potranno parteciparvi. Questa stagione de Il Collegio è ambientata nel 1992 e girata all’interno dell’Istituto Regina Margherita di Anagni. La quarta puntata del 17 novembre era stata seguita da 2.559.000 spettatori e aveva fatto registrare il 10.6% di share. In totale le puntate sono otto, l’ultima dovrebbe andare in onda il 15 dicembre. La voce narrante è quella di Giancarlo Magalli.

