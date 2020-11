Stasera in tv 23 novembre, su Rai 5 il film Nico 1988. La trama

23 novembre 2020 a

Stasera in tv, 23 novembre, su Rai 5 alle ore 22.15 è in programma il film Nico 1988. Genere drammatico, realizzato nel 2017, produzione italo belga. La regia è di Susanna Nicchiarelli, mentre del cast fanno parte Tryne Dyrholm, John Gordon Sinclair, Thomas Trabacchi. La trama. Nico, cantante dei Velvet Underground, ed ex musa di Andy Wahrol, si ripropone e si avventura nel suo ultimo tour in Europa come solista. Cerca di trovare un senso alla propria vita, ma anche di riallacciare il difficile rapporto con il figlio tormentato dagli istinti suicidi e che non è stato mai riconosciuto dal padre, Alain Delon.

