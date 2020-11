Stasera in tv 23 novembre, su Rai 4 penultima puntata di Trono di spade Game of Thrones. La trama

23 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 23 novembre, su Rai 4 il penultimo episodio di Trono di Spade Game of Thrones, inizio alle ore 21.20. Il titolo è Le campane. Finalmente nei Sette Regni si conosce la vera identità di Jon Snow, ma anche l'instabilità della Regina dei Draghi, che aumenta. Jon continua a riconoscere in Daenerys la legittima regina, ma lei fa incenerire Varys da Drogon. Dopo quanto accaduto Jon si rifiuta di baciarla e lei decide di conquistare Westeros con la paura. Approdo del Re finisce sotto assedio. Non mancano i colpi di scena e la battaglia è terrificante. Cersei è sconvolta, la città si arrende e iniziano a suonare le campane. Ma Daenerys continua il suo attacco senza pietà.

