Stasera in tv 23 novembre, su Rai 2 il film Assassin's Creed. La trama

Stasera in tv, 23 novembre, su Rai 2 dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Assassin's Creed. Pellicola fantastica ispirata al videogame, realizzata nel 2016 negli Stati Uniti. La regia è di Justin Kurzel, mentre nel cast troviamo Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons. La trama. Una tecnologia rivoluzionaria è in grado di sbloccare i ricordi genetici. E' grazie ad essa che Callum Lynch rivive le avventure del suo antenato nella Spagna del XV secolo e scopre di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accula conoscenze e importanti abilità. Sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione dei giorni nostri.

