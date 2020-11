Uomini e donne, Davide Donadei a Valeria: "Mi dispiace vederti piangere". Lei è infastidita per l'esterna con Chiara | Video

23 novembre 2020 a

Anche Davide Donadei protagonista nella puntata di Uomini e donne di lunedì 23 novembre in onda su Canale5. Il tronista infatti, conteso solitamente tra Beatrice e Chiara, stavolta si è soffermato su Valeria, e ha chiesto la parola a Maria De Filippi. "Volevo sapere come stesse Valeria - ha precisato - l'altra volta l'ho vista piangere e quindi le ho fatto recapitare un messaggio".

Davide a Valeria

"In realtà non mi è arrivato - ha spiegato la corteggiatrice - però mi fa piacere che hai notato che sono stata un po' male per via dell'esterna con Chiara. Il fatto che ti sei accorto, ripeto, mi ha fatto comunque piacere". "Mi dispiace vederti piangere o comunque veder soffrire a volte pure le altre - ha precisato Davide - ne parleremo sicuramente le prossime volte". Insomma, Davide - nonostante abbia apertamente dichiarato di preferire sempre Beatrice - non chiude le porte a nessuna.

