Amici 20, anticipazioni lunedì 23 novembre: serve un ballerino per Alessandra Celentano. Ma convincerla sarà durissima

23 novembre 2020 a

a

a

Appuntamento con il daytime di Amici 20 dalle 19 di lunedì 23 novembre su Italia1. Curiosità soprattutto per quanto riguarda i ballerini, con Alessandra Celentano ancora senza allievi: si sa come la nipote d'arte sia piuttosto esigente per i ballerini di danza classica e ancora nessuno l'ha convinta a dare un banco.

Amici 20, anticipazioni lunedì 23 novembre: esame per Kika, Letizia e Giulio. Il verdetto del giudice Arisa

Nel daytime ci saranno le esibizioni di due ballerini di danza classica, per cui potrebbe essere giunto il momento del primo banco della Celentano. Vedremo se lei cederà oppure un'altra insegnante, come Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, magari interessate ad avere un concorrente di danza classica. Quel che è certo è che in molti, almeno sui social, attendono le prime schermaglie tra le docenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.