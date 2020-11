Uomini e donne, Gemma tra Maurizio e Biagio. Poi attacca Tina: "Magari lei a 70 anni con il mio spirito". Caos in studio | Video

23 novembre 2020 a

Ancora polemica tra Gemma Galgani e Tina Cipollari nella puntata di Uomini e donne. Nella puntata in onda su Canale5 lunedì 23 novembre le due dame hanno discusso fortemente: tutto è nato dall'incontro che Gemma ha avuto sia con Maurizio che con Biagio. La Galgani è in pratica contesa tra i due e il suo atteggiamento è contestato da Tina. Gemma si è difesa così: "Mi attacca sempre quando provo gioia - ha affermato - ho un'età importante, batte sempre sul tasto dell'età. Io ho 70 anni? Magari lei ci arrivasse a 70 anni con questo spirito".

Gemma e i suoi 70 anni

Pronta la replica di Tina, ancora in collegamento da casa: "Non ce l'ho con i settantenni - ha precisato - ce l'ho con Gemma perché si comporta come una ragazzina. E' inadeguata per l'età che ha". Insomma, il rapporto tra le due dame non sembra destinato a migliorare.

