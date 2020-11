Vasco Rossi, Anima Fragile diventa un corto di animazione dopo quarant'anni | Video

Marianna Castelli 23 novembre 2020 a

a

a

Anima Fragile è uno dei pezzi più amati di Vasco Rossi. Da oggi, 23 novembre, il brano, a 40 anni dalla pubblicazione di Colpa d'Alfredo (che da venerdì sarà in edizione da collezione), diventa un cortometraggio di animazione. Anima Fragile non aveva mai avuto un videoclip. Il corto dura circa sei minuti e ricrea le suggestioni del brano in un racconto contemporaneo e metropolitano di un ragazzo e una ragazza che si conoscono e si inseguono attraverso il tempo. Il senso è racchiuso nella frase E la vita continua anche senza di noi. Significa volersi dare sempre una occasione lungo quel filo che unisce le persone, le anime e le vite. Così lo spiega il regista Arturo Bertusi.

Sono 12.5 al secondo i fotogrammi che animano il video, disegnati a mano da Rosanna Mezzanotte. Le animazioni sono invece di Tommaso Arosio e Matteo Manzini. Il soggetto e la sceneggiatura, scritti a gennaio 2020, di Arturo Bertusi e Roberto Lepore e la produzione si è sviluppata tra aprile e novembre. Il videoclip è destinato a collezionare centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Colpa d'Alfredo compie 40 anni: venerdì la versione da collezione dell'album di Vasco Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.